2024'te tatil fiyatları arttı

HAFTA SONU TURA KATILMAK KAÇ TL?
Bu ayda Türkiye’de bir hafta ve üzeri yurtiçi tatil turları fiyatı yüzde 136, haftasonu tatil turu fiyatları da yüzde 96 yükseldi. Öte yandan, tatil tur şirketleri ve tur siteleri tarafından açıklanan yurtdışı turu fiyatı ise yüzde 97 arttı. (Kaynak: Turizm Aktüel)
Kaynak: Turizm Aktüel
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.