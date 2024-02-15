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2024'te tatil fiyatları arttı

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TURİZM Databank’ın TÜİK verilerinden hareketle yaptığı tahmine göre, 2024 yılı ocak ayında Türkiye’de enflasyon yıllık yüzde 64,86 olurken bu ayda Türkiye’de bir hafta ve üzeri yurtiçi tatil turları fiyatı yüzde 136 ve yurtdışı tatil fiyatları da yüzde 97 arttı.

2024'te tatil fiyatları arttı mask
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HAFTA SONU TURA KATILMAK KAÇ TL?


Bu ayda Türkiye’de bir hafta ve üzeri yurtiçi tatil turları fiyatı yüzde 136, haftasonu tatil turu fiyatları da yüzde 96 yükseldi. Öte yandan, tatil tur şirketleri ve tur siteleri tarafından açıklanan yurtdışı turu fiyatı ise yüzde 97 arttı. (Kaynak: Turizm Aktüel)

Kaynak: Turizm Aktüel

# türkiye, yüzde

15 Şub 2024 - 01:06 - Siyaset

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