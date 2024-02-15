15 Şub 2024 - 01:06 - Siyaset

2024'te tatil fiyatları arttı

TURİZM Databank’ın TÜİK verilerinden hareketle yaptığı tahmine göre, 2024 yılı ocak ayında Türkiye’de enflasyon yıllık yüzde 64,86 olurken bu ayda Türkiye’de bir hafta ve üzeri yurtiçi tatil turları fiyatı yüzde 136 ve yurtdışı tatil fiyatları da yüzde 97 arttı.