Türkiye 'Uçak' biletinden ucuza 1 hafta deniz tatili

Rus turistler için Mısır, Türkiye'ye uçak bileti fiyatına bir haftalık tatil imkanı sunmaya başladı. Bu kış Rus turistler için en ucuz plaj tatili ülkesi Mısır oldu. Tur Operatörleri Birliği ATOR'un açıkladığı verileri haber yapan İzvestiya gazetesi Kuzey Afrika ülkesinde kişi başı 40-60 bin ruble harcamayla bir hafta tatil yapılabildiğini yazıyor. ATOR temsilcileri Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5 yıldızlı bir otelde her şey dahil bir hafta dört kişilik bir tatilin 400 bin rubleye mal olduğunu, Mısır'da ise bu kış fiyatın 250 bin rubleye kadar gerilediğini açıkladı. Tur operatörleri özellikle Kızıl Deniz tatillerinin yüzde 30 ucuzladığına dikkat çekti. Gazete İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü operasyon nedeniyle Avrupalı turistlerin bölgeden uzak durduğunu, bu nedenle otellerin fiyat indirimine gittiğini aktardı.



Bununla birlikte gazeteye konuşan sektör temsilcileri Rusya'da Mısır turları satışında büyük bir patlama beklemiyor. Buna göre iki ülke arasındaki uçuş sayısı yüksek hacimde bir turist akınını karşılayabilecek boyutta değil. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı