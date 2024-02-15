Pegasus’ta kabin bagajı da paralı oldu

Bütçeli hava yolu şirketlerinin değişik uygulama ve paketlerle elini yolcunun cebine atma uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Ali Sabancı'nın sahibi olduğu Pegasus Hava Yolları, yeni çıkardığı ‘light’ isimli uçuş paketiyle kabin bagajı direkt ilan etmeden ücretli hale getirdi. Pegasus Hava Yolları’ndan ‘light’ uçuş paketi alan yolcuların, uçak altı ve kabin bagajı hakkı bulunmayacak. Bu yolcular, gerek kabine alacakları gerekse uçak altına verecekleri bagajları için ekstra ücret ödemek zorunda kalacak. (Kaynak: Turizm Güncel)
Kaynak: Turizm Güncel
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.