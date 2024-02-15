Pegasus’ta kabin bagajı da paralı oldu

Bütçeli hava yolu şirketlerinin değişik uygulama ve paketlerle elini yolcunun cebine atma uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Ali Sabancı'nın sahibi olduğu Pegasus Hava Yolları, yeni çıkardığı ‘light’ isimli uçuş paketiyle kabin bagajı direkt ilan etmeden ücretli hale getirdi. Pegasus Hava Yolları’ndan ‘light’ uçuş paketi alan yolcuların, uçak altı ve kabin bagajı hakkı bulunmayacak. Bu yolcular, gerek kabine alacakları gerekse uçak altına verecekleri bagajları için ekstra ücret ödemek zorunda kalacak. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel