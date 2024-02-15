İşte TUI'nin 3 aydaki geliri ve aldığı rezervasyon sayısı

DÜNYANIN en büyük seyahat grubu TUI, 2024 yılına hızlı giriş yaptı. Açıklanan ilk çeyrek bilançosuna göre şirketin toplam 3 aydaki toplam geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 3,8 milyar Euro’dan 4,3 milyar Euro’ya yükseldi. Aynı dönemde şirketin hizmet verdiği misafir sayısı ise yüzde 6 artışla 3,3 milyondan 3,5 milyona yükseldi. TUI Grubunun mali yılın ilk çeyreğinde faiz ve vergi öncesi karı (FAVÖK) uzun bir aradan sonra, 6 milyon Euro da olsa, artıya geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre 159 milyon Euro iyileşen FAVÖK, -153 milyon Euro’dan +6 milyon Euro’ya yükseldi.



SATIŞLARDA ARTIŞ VAR



Şirketin mevcut kış ve 2024 yaz sezonu satışlarının da iyi gittiği açıklandı. Buna göre hem kış hem de yaz sezonu satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artıda. Benzer şekilde ortala satış fiyatlarında da yüzde 4'lük bir artış söz konu. Tatil deneyimi segmentinde gruba ait oteller ve resörtlerin FAVÖK’ü yüzde 26,6 artışla 90,7 milyon Euro oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu miktar 71,6 milyon Euro idi. Gruba ait otellerdeki doluluk 3 puan artışla yüzde 78’e, ortalama oda fiyatı ise yüzde 4,9 artışla 90 Euro’ya yükseldi. Kruvaziyer segmentinden elde edilen FAVÖK 34,5 milyon Euro ile geçen yılki seviyede kalırken, ortalama gecelik fiyat yüzde 17 artışla 175 Euro’dan 204 Euro’ya, toplam misafir sayısı ise 2 milyon 336 binden 2 milyon 379 bine yükseldi. TUI Musement üzerinden yapılan deneyim satışları yüzde 16 artışla 1,7 milyondan 2 milyona ulaşırken, buradan edilen zarar da 13,5 milyon Euro’dan 10,7 milyon Euro’ya geriledi.



HAVACILIKTAKİ ZARAR TOPARLANIYOR



Havacılık ayağında ise zarar azaltıldı. Buna göre, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 194,6 milyon Euro olan grup hava yollarının zararı bu yılın aynı çeyreğinde 95,7 milyon Euro’ya geriledi.



İLK ÇEYREKTE 9,4 MİLYON REZERVASYON ALDI



TUI Grubunun bilançosunda rezervasyonların durumu ile ilgili de bilgi verildi. Açıklamaya göre hem mevcut kış hem de yaz rezervasyonu sayısı geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüzde 8 üzerinde. Geçtiğimiz yılın bu döneminde 8,7 milyon olan ilk çeyrek rezervasyon sayısı bu yılın aynı döneminde 9,4 milyona ulaştı.



‘GELİRİ YÜZDE 10 ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ’



TUI CEO'su Sebastian Ebel, grubun gelişme ve büyüme rotasında yoluna devam ettiğini söyledi. Aldıkları önlemlerin sonuç vermeye başladığını kaydeden Ebel "Dönüşümümüzü her çeyrekte daha da hızlandırıyoruz. Operasyonel mükemmelliğin, çevik ve esnek eylemlerimizin ve programlarımızın tutarlı bir şekilde uygulanması bizim için önemli. Ayrıca zorlu pazar koşullarına rağmen seyahat talebi hala yüksek. Bu da TUI'nin gelecekte karlı büyümesine temel oluşturuyor. Yıl genelindeki sonuçlar da bunu kanıtlıyor. Yıllık bazda gelirimizi yüzde 10, karlılığımızı ise yüzde 25 arttırmayı hedefliyoruz" dedi. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel