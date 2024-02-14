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Kaan Kahriman altın madalya kazandı

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Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Kaan Kahriman altın madalya kazandı mask
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal mücadele etti. Kaan Kahriman koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Ferdi Hardal ise 135 kiloluk kaldırışıyla koparmada 7'nci oldu. 


 



Kaynak: Haber Merkezi

# altın madalya

14 Şub 2024 - 23:57 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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