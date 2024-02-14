Kaan Kahriman altın madalya kazandı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal mücadele etti. Kaan Kahriman koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Ferdi Hardal ise 135 kiloluk kaldırışıyla koparmada 7'nci oldu.











Kaynak: Haber Merkezi