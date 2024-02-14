Heyelan sebebiyle yola taş ve kaya parçaları düştü; tır kaza yaptı

Artvin- Ardahan kara yolunun 36'ncı kilometresi Bağlıca mevkisinde saat 22.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve taşlar, olay sırasında seyir halinde olan Rahmi Şimşek yönetimindeki demir yüklü tıra isabet etti.
SÜRÜCÜ ZOR KURTULDU
Çarpmanın şiddetiyle devrilen tırda hasar oluşurken, sürücü ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu. İrili ufaklı kaya parçalarının düştüğü karayolu ulaşıma kapanırken, bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.