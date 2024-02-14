- Asayiş

Heyelan sebebiyle yola taş ve kaya parçaları düştü; tır kaza yaptı

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Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşanan heyelanda yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları, yola aktı. Kaya parçalarının çarpmasıyla devrilen seyir halindeki tırda hasar oluşurken, ulaşıma kapanan Artvin- Ardahan karayolunda, ekipler temizlik çalışması başlattı.

Heyelan sebebiyle yola taş ve kaya parçaları düştü; tır kaza yaptı mask
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Artvin- Ardahan kara yolunun 36'ncı kilometresi Bağlıca mevkisinde saat 22.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve taşlar, olay sırasında seyir halinde olan Rahmi Şimşek yönetimindeki demir yüklü tıra isabet etti.

SÜRÜCÜ ZOR KURTULDU

Çarpmanın şiddetiyle devrilen tırda hasar oluşurken, sürücü ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu. İrili ufaklı kaya parçalarının düştüğü karayolu ulaşıma kapanırken, bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

# Sürücü, Son, sevk, Saat

14 Şub 2024 - 23:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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