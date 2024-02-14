- Asayiş

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakta yürürken, silahlı saldırıya uğrayan M.Ş.T. başından ve bacağından yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

2 çocuk babası M.Ş.T., sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.  Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve bacağından yaralanan M.Ş.T.,  ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.Ş.T.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

# sağlık, Polis, sevk, kişi, Devlet, çocuk

14 Şub 2024 - 23:26 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Fuhuş iddiaları sonrasında ev sahibi gözaltına alındı mask
Fuhuş iddiaları sonrasında ev sahibi gözaltına alındı
Sobadan sıçrayan kıvılcım evi küle çevirdi mask
Sobadan sıçrayan kıvılcım evi küle çevirdi
Aracına binen kız çocuğunu darbetti; dedesini de attığı yumrukla öldürdü mask
Aracına binen kız çocuğunu darbetti; dedesini de attığı yumrukla öldürdü
Yakınlarının cenazesine giderken kazada can verdiler mask
Yakınlarının cenazesine giderken kazada can verdiler
Antalya'da metruk evde ölü bulundu mask
Antalya'da metruk evde ölü bulundu
18 yaşındaki İdan, başından vurulmuş halde bulundu mask
18 yaşındaki İdan, başından vurulmuş halde bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber