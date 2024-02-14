Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

2 çocuk babası M.Ş.T., sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve bacağından yaralanan M.Ş.T., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.Ş.T.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA