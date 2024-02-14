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Doğalgaz boru hattında patlama!

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İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğal gaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi.

Doğalgaz boru hattında patlama! mask
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Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Helvai bölgesindeki doğal gaz ana dağıtım hattında yangın ve  patlama meydana geldiğini, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.

SABOTAJ EYLEMİ 

Kilometrelerce mesafeden duyulan şiddetli patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli, Borucen ilçesinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı. Patlamanın sabotaj eylemi olduğunu aktaran Akli, "Bu terörist sabotaj eylemi, sabaha karşı 01.00 sularında gerçekleştirildi. Patlamanın ardından Petrol Bakanı (Cevad Ovci), bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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14 Şub 2024 - 22:54 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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