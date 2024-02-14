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Başından vurulmuş halde bulunmuştu; yengesi gözaltında amcası aranıyor

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili amcasının eşi ve kızı gözaltına alındı. Amcası ve amcasının oğlu aranıyor.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu; yengesi gözaltında amcası aranıyor mask
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Mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Y.’yi cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yüzü tanınamayacak halde olan İdan için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir çocuğun bulunduğunu anons etti. Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne götürülen İdan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İdan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

AMCA VE KUZENİ ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, İdan’ın amcası F.Y., onun eşi G.Y., oğulları E.Y. ve ismi öğrenilemeyen kızlarının yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda G.Y. ile kızı gözaltına alındı. F.Y. ve E.Y.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu; yengesi gözaltında amcası aranıyor

Kaynak: DHA

# Yaralı, ilgili, Devlet, Jandarma

14 Şub 2024 - 22:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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