Şaşırtan hırsızlık. Toka bile çaldılar. Gerçek, kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Müşteri gibi züccaciye dükkanına gelen kişi, deodorant, toka, kolye, pamuk ve çok sayıda kişisel kozmetik ürününü montunun ceplerine doldurdu. Rafların arasında bir süre dolaşan şüpheli, mağazadan çıkıp kayboldu. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, bir süre sonra izlediği güvenlik kamera kaydından şüphelinin ürünleri çaldığını gördü. Görüntülerle polise giden iş yeri sahibi, şüpheliden şikayetçi oldu.
TUTUKLANDI
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen Güven Şimşek isimli şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından sokakta yürürken yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.