Direksiyon başında uyuşturucu kullanırken görüntülendi

İddiaya göre; otomobil kullanan bir sürücü, elindeki poşetten uyuşturucu etkisi bulunan madde kullanarak yolculuk yaptı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada da paylaşılınca tepki topladı.
MORALİNİN BOZUK OLDUĞUNU GEREKÇE GÖSTERDİ
Görüntü üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasını tespit etti, sürücünün de M.T. olduğunu belirledi. Emniyete çağırılan M.T. ifadesinde, yaşadığı ailevi problemler nedeniyle moralinin bozuk olduğunu, bu nedenle poşetteki madde kullandığını söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan M.T.'nin ehliyetine de geçici olarak el konuldu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.