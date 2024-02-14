- Asayiş

Direksiyon başında uyuşturucu kullanırken görüntülendi

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İzmir'de direksiyonda uyuşturucu etkisi bulunan madde kullanan sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Direksiyon başında uyuşturucu kullanırken görüntülendi mask
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İddiaya göre; otomobil kullanan bir sürücü, elindeki poşetten uyuşturucu etkisi bulunan madde kullanarak yolculuk yaptı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada da paylaşılınca tepki topladı.

MORALİNİN BOZUK OLDUĞUNU GEREKÇE GÖSTERDİ

Görüntü üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasını tespit etti, sürücünün de M.T. olduğunu belirledi. Emniyete çağırılan M.T. ifadesinde, yaşadığı ailevi problemler nedeniyle moralinin bozuk olduğunu, bu nedenle poşetteki madde kullandığını söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan M.T.'nin ehliyetine de geçici olarak el konuldu.

Kaynak: DHA

# Sürücü, Sosyal, Otomobil

14 Şub 2024 - 22:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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