Rampadan inerken kontrolünü kaybeden sürücü agaca çarptı

Yaşar Çakar’ın rampadan inerken kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp karşı yamaçtaki ağaca çarptı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü, araçtan fırlayarak asfalta savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yaşar Çakar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA