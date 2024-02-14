- Asayiş

Rampadan inerken kontrolünü kaybeden sürücü agaca çarptı

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Rize'de rampadan inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çıktığı yamaçta ağaca çarptı. Otomobilden fırlayan sürücü Yaşar Çakar (75) hayatını kaybetti.

Rampadan inerken kontrolünü kaybeden sürücü agaca çarptı mask
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Yaşar Çakar’ın rampadan inerken kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp karşı yamaçtaki ağaca çarptı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü, araçtan fırlayarak asfalta savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yaşar Çakar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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14 Şub 2024 - 22:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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