14 Şub 2024 - 22:09- Gündem G:

Feci kaza! Tır bariyerlere çarptı

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Adana'da yüklü tır bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Feci kaza! Tır bariyerlere çarptı mask
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Adana'da bariyerlere çarpan gıda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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14 Şub 2024 - 22:09 AA Adana- Gündem

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