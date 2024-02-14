14 Şub 2024 - 22:05- Spor G:

Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa şampiyonu

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi grekoromen stil 82 kiloda temsil eden Alperen Berber, altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa şampiyonu mask
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden 19 yaşındaki Alperen Berber, Bireysel Rus sporcu Islam Ismailovic Aliyev’i 4-3 yenerek altın madalya kazandı.

Şampiyonada 82 kiloda mücadele eden Alperen Berber, 2'nci turda dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Huseynov'u etkili salto ile 7-1 yendi. Alperen, çeyrek finalde ise Gürcü Gela Bolkvadze'yi de 7-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu, bu turda Bulgar rakibi Ayk Mnatsakanyan'ı 5-1 yendi ve altın madalya için Bireysel Rus sporcu Islam Ismailovic Aliyev ile karşılaştı. Final maçının ilk dakikasında Alperen, boyundurukla 2-0 öne geçti. Rakibinin oyununa 4 puan verilse de kenar yönetimi itiraz etti ve itiraz kabul edildi. Skor 3-0 Alperen’nin lehine oldu. Genç güreşçi, rakibine 1 puan verse de Aliyev'i minder dışına atarak skoru 4-1’e getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Alperen, rakibi karşısında çok dikkatli bir mücadele ortaya koydu. Rakibinin baskısı karşısında Rus sporcunun kenar yönetimi Berber’in faul yaptığı gerekçesiyle itiraz etti ve maç 4-3 oldu. Son saniyelerde Islam Ismailovic Aliyev baskı kursa da Alperen Berber rakibine puan vermedi ve Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Kaynak: DHA

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14 Şub 2024 - 22:05 DHA - Spor

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