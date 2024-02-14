Korkunç olay! Dökümhanede eritme kazanı patladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dökümhanede eritme kazanının patlaması sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi 563'üncü Sokak'ta meydana geldi. Metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanenin eritme kazanının patlaması sonucu dökümhanede çalışan işçilerden K.Y., A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA