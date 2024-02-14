- Spor

Milli sporcu Selçuk Can'dan altın madalya

ABONE OL Google News Sayfamız

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Selçuk Can'dan altın madalya mask
Milli sporcu Selçuk Can'dan altın madalya
Milli sporcu Selçuk Can'dan altın madalya
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade’yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı.

Şampiyonaya 2’nci turdan başlayan Selçuk Can, Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 3-1; çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Daniel Cataraga'yı 11-1 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu bu turda Bireysel Rus Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi. Selçuk, finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvi Ganizade ile karşılaştı. Selçuk Can, maçın her iki devresinde ihtarla altığı 1'er puanla maçı 2-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinde 2 Avrupa ve 2 dünya üçüncülüğü bulunan Selçuk Can, ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: DHA

# Selçuk Can, Milli Sporcu, altın madalya

14 Şub 2024 - 21:18 DHA - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Fenerbahçe Sportif Direktörü PFDK'ya sevk edildi mask
Fenerbahçe Sportif Direktörü PFDK'ya sevk edildi
Son dakika! Milli güreşçi finale yükseldi mask
Son dakika! Milli güreşçi finale yükseldi
'Hak ettiğimiz 1 puan' mask
'Hak ettiğimiz 1 puan'
Milli halterci Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu mask
Milli halterci Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mask
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe... mask
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber