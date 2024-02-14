Serdar Ortaç'dan skandal yayın: Tarkan'a ve CHP'ye küfürler yağdırdı

Şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok yayınında CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfürler yağdırdı. TikTok'ta sansasyonel yayınlarıyla son dönemde gündemden düşmeyen sanatçı bu kez herkesi hayretlere düşürdü.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Alkollü olduğu gözlemlenen yayında kendisine gelen mesajlara sinirlenen Ortaç, "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyerek küfür etti. Ortaç, bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek yine küfür etti.

YARDIMCISI KAPATTIRDI





Yayın sırasında yardımcısı olduğu iddia edilen bir kişinin Ortaç'ın elinden telefonu aldığı görüldü. Ortaç'ın, telefonu kapatan kişiye de küfrettiği duyuldu.

Kaynak: Haber Merkezi