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Korkunç olay! Kazara kuzenini öldürdü

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Alican H. (30), kurusıkıdan bozma tabancasının iddiaya göre kazara ateş alması sonucu birlikte oturduğu kuzeni Atakan Kaşıkçı'nın (44) ölümüne neden oldu, Alican H.ise tutuklandı

Korkunç olay! Kazara kuzenini öldürdü mask
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Matbaa çalışanı Atakan Kaşıkçı ile kuzeni Alican H. bir süre birlikte vakit geçirdi. Alican H.'nin göstermek istediği kurusıkıdan bozma tabanca iddiaya göre kazara ateş alınca Atakan Kaşıkçı yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Atakan Kaşıkçı'yı ambulansla  hastaneye kaldırdı. Kaşıkçı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alican H. ise suç aleti tabancayla gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

# Polis, sağlık, sevk

14 Şub 2024 - 20:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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