İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi, Yelkenkaya Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 41 YZ 527 plakalı otomobil, M.Y yönetimindeki 34 VU 8209 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan A.A. ve B.A., yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA