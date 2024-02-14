Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'in adayı oldu

Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara veda ettiğini duyurmuştu.

Değirmenci'nin istifasının ardından bugün Türkiye İşçi Partisi (TİP), Çankaya Belediye Başkan adayının gazeteci İrfan Değirmenci olduğunu duyurdu.

TİP’in bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci.”

Kaynak: KARAR