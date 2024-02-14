14 Şub 2024 - 20:17- Gündem G:

Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'in adayı oldu

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Geçen günlerde Halk TV'deki ana haber bültenini bırakarak ekranlara veda eden gazeteci İrfan Değirmenci, yerel seçimlerde TİP'ten aday oldu.

Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'in adayı oldu mask
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Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara veda ettiğini duyurmuştu.

Değirmenci'nin istifasının ardından bugün Türkiye İşçi Partisi (TİP), Çankaya Belediye Başkan adayının gazeteci İrfan Değirmenci olduğunu duyurdu.

TİP’in bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci.”

Kaynak: KARAR

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14 Şub 2024 - 20:17 - Gündem

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