Aracına binen kız çocuğunu darbetti; dedesini de attığı yumrukla öldürdü

22 Haziran 2023'te yaşanan olayda evli ve 3 çocuk babası oto boyacısı Sedat Necmi Gültiren, kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla bir lokantada yemek yedi. Yemek sonrası Gültiren hesap öderken, torunu lokantanın önünde park halindeki otomobillerine binmek için dışarı çıktı. Küçük kız, dedesinin otomobili sandığı inşaat firması sahibi Nihat Pekyen'e ait otomobilin arka koltuğuna bindi. İddiaya göre, aynı lokantada oturan ve küçük bir kızın otomobiline bindiğini görüp, koşarak aracın yanına giden Pekyen, kızı darbetmeye başladı.

YÜZÜNE VE GÖĞSÜNE YUMRUK ATTI

Bu sırada lokantadan çıkan Sedat Necmi Gültiren, olaya müdahale etti. Gültiren ile Pekyen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırmak için araya girdi. Kavga sırasında Pekyen, Gültiren'in yüzüne ve göğsüne yumruk attı. 8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Gültiren, 30 Haziran 2023'te hayatını kaybetti.Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pekyen, tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Sedat Necmi Gültiren'in ölümüne neden olan Nihat Pekyen hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Nihat Pekyen, taraf avukatları, ölen Sedat Necmi Gültiren'in yakınları yer aldı.

'ARACIMDAN 3 BİN 200 DOLAR ÇALINDI'

Savunmasını yapan Nihat Pekyen, " Denizli'den İzmir'e Kız arkadaşımla gelmiştik. Yol kenarında bir restoranda yemek yiyorduk. 10 ile 15 dakika sonra aracımın kapısının kapandığını gördüm. 20 ve 10 yaşlarında 2 kız çocuğunu aracımda gördüm. Koşarak aracın başına gittim. Kapıyı kilitlemeyi unutmuşum. 20'li yaşlardaki kız çocuğu kapıyı tutup açmadı. Arka kapıyı açıp kızları indirmek istedim. Araçta kız arkadaşımın çantası, valizim, 4 bin dolar ve 6 bin 800 TL param vardı. Kızları aracımdan indirmeye çalıştım. Sonra maktul geldi. Tartışmaya başladık. Kız arkadaşım araya girdi, ayrıldık. Bu kişi bana küfür etti. Avucumun içiyle boyuna vurdum. 30 saniye sonra yere düştü. Çevredeki esnaf bizi lokantanın içerisine soktu. Sonra da polisler geldi. Aracımdan 3 bin 200 dolarım çalındı" dedi.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından duruşma savcısı sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına hükmedip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA