Sobadan sıçrayan kıvılcım evi küle çevirdi

İddiaya göre sobayı yakan Akçay, koltukta uyuyakaldı. Bu sırada sobadan sıçrayan kıvılcımın halıya düşmesiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden komşuları, yoğun dumandan etkilenen Akçay'ı kurtarırken, durumu itfaiyeye de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, dumandan etkilenen Akçay'a sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından, 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA