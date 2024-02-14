- Asayiş

Sobadan sıçrayan kıvılcım evi küle çevirdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımın çıkardığı yangına uykuda yakalanan Zekeriya Akçay'ı (70) komşuları kurtardı. Yangında 2 katlı ev küle döndü.

Sobadan sıçrayan kıvılcım evi küle çevirdi mask
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İddiaya göre sobayı yakan Akçay, koltukta uyuyakaldı. Bu sırada sobadan sıçrayan kıvılcımın halıya düşmesiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden komşuları, yoğun dumandan etkilenen Akçay'ı kurtarırken, durumu itfaiyeye de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, dumandan etkilenen Akçay'a sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından, 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA

# sağlık, Jandarma, Yangın, sevk

14 Şub 2024 - 19:41 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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