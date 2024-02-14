- Asayiş

Yakınlarının cenazesine giderken kazada can verdiler

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Karabük'te aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesine gittikleri belirtildi.

Yakınlarının cenazesine giderken kazada can verdiler mask
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İstanbul’dan Karabük’ün Yenice ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gidenlerin içinde olduğu Murat Kazancı (40) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çaptı. 

2 KİŞİ ÖLDÜ; 3 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki Azize Kırış'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Murat Kazancı ile Dursun Kırış (50), Cengiz Kırış (50) ve İlyas Kazancı (37) hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dursun Kırış da kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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14 Şub 2024 - 18:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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