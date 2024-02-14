Yakınlarının cenazesine giderken kazada can verdiler

İstanbul’dan Karabük’ün Yenice ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gidenlerin içinde olduğu Murat Kazancı (40) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çaptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ; 3 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki Azize Kırış'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Murat Kazancı ile Dursun Kırış (50), Cengiz Kırış (50) ve İlyas Kazancı (37) hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dursun Kırış da kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA