14 Şub 2024 - 18:48- Gündem G:

CHP Adayı Özçelik Alanya Huzurevi sakinleri ile buluştu

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CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Alanya Huzurevi’ni ziyaretinde huzurevi sakinleri ile sohbet etti. Özçelik’e yakın ilgi gösteren huzurevi sakinleri, “Vatana ve vatandaşa hizmet için Allah yolunuzu açık etsin. Bizleri, siz mutlu edeceksiniz” dediler

CHP Adayı Özçelik Alanya Huzurevi sakinleri ile buluştu mask
CHP Adayı Özçelik Alanya Huzurevi sakinleri ile buluştu
CHP Adayı Özçelik Alanya Huzurevi sakinleri ile buluştu
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Yerel seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, öğleden sonra Alanya Huzurevi’ni ziyaret etti. Ziyarette, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ümran Aykut ve partililer başkan adayına eşlik etti. Özçelik ve beraberindeki heyet, Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy Görgülü ile kurumda görev alan personel tarafından karşılandı. Kurum Müdürü Görgülü, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Binanın girişinde bulunan ve Huzurevi sakinlerince yapılan ürünlerin sergilendiği El Sanatları Sergisi’ni gezen Özçelik, ellerinden öperek, karanfil dağıttığı yaşlılara, isteklerini sordu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette büyüklerimizle sohbet eden Özçelik, engelli ve yaşlı bireylerin faydalanacağı sosyal aktivite alanlarıyla ilgili projelere ağırlık verdiklerini söyledi. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle huzurevi sakinlerinin Sevgi Günü’nü kutlayan sağlıklı, mutlu ömür dileyen Özçelik, “Sevginin gününde, sevgimizi ve hürmetimizi paylaşmak için değerli büyüklerimizi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Başkan Adayı Özçelik’e yakın ilgi gösteren Huzurevi sakinleri, “Vatana ve vatandaşa hizmet için Allah yolunuzu açık etsin. Bizleri, siz mutlu edeceksiniz. Her zaman kapımızı çalın ve bizleri unutmayın” diyerek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Özçelik, yerel seçimin ardından huzurevi sakinlerine Konya Gezisi sözü verdi. (CHP Alanya BÜLTEN)

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14 Şub 2024 - 18:48 - Gündem

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