CHP Alanya üyelerden maddi destek istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, üyelerinden maddi yardım talep etti. İlçe Teşkilatı tarafından üyelere gönderilen mesajda, "Değerli üyemiz, bilindiği gibi 31 Mart yerel seçimleri için çok yoğun bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Seçimde başarılı olmak için üyelerimizin maddi manevi desteğine her zaman olduğundan daha faza ihtiyaç duyuyoruz. Bu vesile ile üyelerimizin maddi katkıları için hesap numaramızı iletiyoruz. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.