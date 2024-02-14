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CHP Alanya üyelerden maddi destek istiyor

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Üyelerine mesaj gönderen CHP Alanya İlçe Teşkilatı, hesap numarası vererek maddi yardım talebinde bulundu

CHP Alanya üyelerden maddi destek istiyor mask
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, üyelerinden maddi yardım talep etti. İlçe Teşkilatı tarafından üyelere gönderilen mesajda, "Değerli üyemiz, bilindiği gibi 31 Mart yerel seçimleri için çok yoğun bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Seçimde başarılı olmak için üyelerimizin maddi manevi desteğine her zaman olduğundan daha faza ihtiyaç duyuyoruz. Bu vesile ile üyelerimizin maddi katkıları için hesap numaramızı iletiyoruz. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

# Alanya, CHP, üye, yardım, İlçe

14 Şub 2024 - 23:59 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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