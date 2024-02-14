Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, üyelerinden maddi yardım talep etti. İlçe Teşkilatı tarafından üyelere gönderilen mesajda, "Değerli üyemiz, bilindiği gibi 31 Mart yerel seçimleri için çok yoğun bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Seçimde başarılı olmak için üyelerimizin maddi manevi desteğine her zaman olduğundan daha faza ihtiyaç duyuyoruz. Bu vesile ile üyelerimizin maddi katkıları için hesap numaramızı iletiyoruz. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.
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CHP Alanya üyelerden maddi destek istiyor
Üyelerine mesaj gönderen CHP Alanya İlçe Teşkilatı, hesap numarası vererek maddi yardım talebinde bulundu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.