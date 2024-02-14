Alanya’da okul servis araçları denetlendi

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bugün Alanya’daki öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 2 internet cafe, 1 kafeterya, 2 kıraathane, 4 park ve bahçe, 1 ganyan bayi, 133 şahıs, 5 araç, 15 okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.