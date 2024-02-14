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Alanya’da okul servis araçları denetlendi

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı.

Alanya’da okul servis araçları denetlendi mask
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bugün Alanya’daki öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 2 internet cafe, 1 kafeterya, 2 kıraathane, 4 park ve bahçe, 1 ganyan bayi, 133 şahıs, 5 araç, 15 okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.

Alanya’da okul servis araçları denetlendi

Alanya’da okul servis araçları denetlendi

Alanya’da okul servis araçları denetlendi

Alanya’da okul servis araçları denetlendi

Alanya’da okul servis araçları denetlendi

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, İlçe, araç, internet

14 Şub 2024 - 18:07 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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