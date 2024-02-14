Alanya’da okul servis araçları denetlendi

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bugün Alanya’daki öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 2 internet cafe, 1 kafeterya, 2 kıraathane, 4 park ve bahçe, 1 ganyan bayi, 133 şahıs, 5 araç, 15 okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi