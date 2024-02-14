Hemen hesaplarınızı kontrol edin...Burs ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Eğitim hayatlarını sürdürmek için destek almak zorunda olan öğrencilere İBB'den burs müjdesi geldi. 3 parça şeklinde yatırılan bursun ilk ödemesi geçtiğimiz yıl Aralık ayında yatırılmıştı. İkinci ödemlerin ise bugün itibariyle hesaplara aktarıldığı açıklandı.

2.500 TL HESAPLARA AKTARILDI

Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde olmak üzere 7 bin 500 TL ödenecek. İBB tarafından yapılan açıklamaya göre burs almaya hak kazanan adaylara ilk ödeme 20 Aralık 2023 Çarşamba günü, ikinci ödeme 14 Şubat 2023 Çarşamba günü yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi