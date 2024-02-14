Alanya’da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

Alanya'da 2022-2023 yıllarında jandarma sorumluluk alanlarında yapılan çalışma ve gerçekleşen olayların görüşüldüğü toplantıda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, karakol komutanları ve birim komutanları tarafından Kaymakam Ürkmezer’e genel asayiş, trafik ve narkotik olayları ile ilgili brifing verilerek değerlendirmeler yapıldı. Alanya Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Karakol Amirleri ve Birim Komutanları katıldı. Kaymakam Ürkmezer gayretli çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı çalışanlarına teşekkür etti.