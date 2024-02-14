14 Şub 2024 - 17:48- Gündem G:

Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli'de evde tek yaşayan kadın, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Müdahale esnasında 3 personel yaralandı.

Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti mask
Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli'de tek yaşayan Ümmü Güden (82), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı dere yatağına devrildi, 3 personel yaralandı.

Beyağaç ilçesi Sazak Mahallesi'nde oturan Ümmü Güden'in (82) yalnız yaşadığı evinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken; Ümmü Güden'in cesedine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Beyağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İTFAİYE ARACI DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

Öte yandan bölgeye giden, Yalçın Gökler'in kullandığı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

# Denizli, Yangın, ev, Saat

14 Şub 2024 - 17:48 DHA Denizli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Antalya'yı yerle bir etti: Alanya'ya geliyor! Tedbirinizi alın mask
Antalya'yı yerle bir etti: Alanya'ya geliyor! Tedbirinizi alın
Hatay'a şehit ateşi düştü mask
Hatay'a şehit ateşi düştü
ALGC’den önemli işbirliği mask
ALGC’den önemli işbirliği
Petrol ayrıştırma kuyusunda yangın çıktı mask
Petrol ayrıştırma kuyusunda yangın çıktı
Yağış sebebiyle çay taştı mask
Yağış sebebiyle çay taştı
MSB acı haberi duyurdu: Sözleşmeli Adem Kel şehit oldu mask
MSB acı haberi duyurdu: Sözleşmeli Adem Kel şehit oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber