Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli'de tek yaşayan Ümmü Güden (82), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı dere yatağına devrildi, 3 personel yaralandı.
Beyağaç ilçesi Sazak Mahallesi'nde oturan Ümmü Güden'in (82) yalnız yaşadığı evinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken; Ümmü Güden'in cesedine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Beyağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İTFAİYE ARACI DERE YATAĞINA DEVRİLDİ
Öte yandan bölgeye giden, Yalçın Gökler'in kullandığı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.