Ziyaretle ilgili İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatından yapılan açıklamada, "İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Alanya Teşkilatımıza ve tüm Alanya halkına selamlarını iletti. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e misafirperverlikleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
14 Şub 2024 - 17:35- Gündem Güncelleme:
İYİ Parti Alanya, Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti
İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, Ankara'da Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.