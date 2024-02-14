14 Şub 2024 - 17:35- Gündem G:

İYİ Parti Alanya, Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti

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İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, Ankara'da Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü

İYİ Parti Alanya, Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti mask
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Ziyaretle ilgili İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatından yapılan açıklamada, "İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Alanya Teşkilatımıza ve tüm Alanya halkına selamlarını iletti. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e misafirperverlikleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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14 Şub 2024 - 17:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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