İYİ Parti Alanya, Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti

Ziyaretle ilgili İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatından yapılan açıklamada, "İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Alanya Teşkilatımıza ve tüm Alanya halkına selamlarını iletti. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e misafirperverlikleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.