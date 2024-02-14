14 Şub 2024 - 17:20- Dünya G:

Cinsel organı halkaya sıkıştı; itfaiye kurtardı

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Tayland'da yaşayan genç adamın cinsel organı halkaya sıkıştı. İtfaiyeden yardım isteyen genç adam operasyonun fotoğraflarını paylaştı.

Cinsel organı halkaya sıkıştı; itfaiye kurtardı mask
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Tayland'da yaşayan ismi açıklanmayan genç adam cinsel organına taktığı metal halkanın sıkışması sonucunda hastanelik oldu. Cinsel organının şişmesi ve dayanılmaz bir ağrıyla ve aynı zamanda yanmasıyla acı içinde hemen hastaneye aldı. Doktorlar doğru aletlere sahip olmadıkları için metal halkanın çıkarılmasına yardımcı olmak için itfaiyeyle iletişime geçmek zorunda kaldı.

20 DAKİKA SÜREN OPERASYONLA ÇIKARDILAR

20 dakika süren operasyonla itfaiye ve doktor ekibi halkayı çıkarmayı başardı. Uyarıda bulunan doktor ekibi, benzer vakalarla sıkça karşılaştıklarını söyleyerek: Cinsel organa kilit veya halka takmak çok riskli, bu yüzden insanlara her zaman bunu bir daha yapmamalarını söylüyoruz. Organ yaralanabilir ve enfeksiyon kapabilir" dedi.

Cinsel organı halkaya sıkıştı; itfaiye kurtardı

Kaynak: Haber Merkezi

# genç

14 Şub 2024 - 17:20 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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