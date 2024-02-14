14 Şub 2024 - 17:04- Gündem G:

MÜSİAD ALGC'ye konuk oldu

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Bugün Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'ni (ALGC) ziyaret eden MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetim kurulu üyeleri ile Alanya'nın sorunları ve gerçekleştirilecek projeler konuşuldu

MÜSİAD ALGC'ye konuk oldu mask
MÜSİAD ALGC'ye konuk oldu
MÜSİAD ALGC'ye konuk oldu
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MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetim kurulu üyeleri bugün Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'ni (ALGC) ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Alanya'nın turizm, tarım gibi lokomotif konuları ve girişim faaliyetleri konuşulurken basın ilişkileri de istişare edildi.

'EKONOMİNİN ÖNEMLİ AKTÖRÜ MÜSİAD İLE SORUNLARI KONUŞACAĞIZ'


Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, "Alanya'mızın lokomotif sektörleri olan turizm, inşaat tarım ve emlak birçok sorun ile boğuşuyor. Alanya basınımız her zaman olduğu gibi sektörlerimizin yanında. Sektörlerimizin sesi olmakta. Onların sorunlarını ve taleplerini her zaman gündemde tutmaktadır. Turizm geçen yıl bölgemizde iyi geçse de önümüzdeki günlerde kalifiye personel krizinin süreceğini biliyoruz. Bunu Alanya nüfusunun tarihte ilk kez azaldığından anlayabiliyoruz. Tarımda da girdi maliyetleri çok arttı. İnşaat ve emlak krizi devam ediyor. İkamet krizi bu sektörleri vurdu. Kötü gidiş sürüyor. Bu sorunları ekonominin önemli aktörü MÜSİAD'ın Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetim kurulu üyeleri ile bu sorunları çözüme kavuşturmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız" dedi.


'SORUNLARA BİRLİKTE ODAKLANACAĞIZ'


Alanya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mustafa Durusoy ise "Öncelikle Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'nin tüm üyelerine bu güzel ev sahipliği için teşekkür ederiz. Bahsetmiş olduğunuz sorunlara, problemlere odaklanacağız. Şehrimiz adına yapabileceğimiz tüm lobi faaliyetlerini, girişimleri doğru yönlendirmelerle yönetiriz. Alanya basınının yaşadığı durumları da istişare edelim. Sizlerin vesilesiyle tarım, turizm, inşaat gibi sorunları istişare edelim. Yerel markaların ulusalda duyulması için çalışmalar yapıyoruz. Biz MÜSİAD'ı Türkiye'nin üreten gücü olarak tanımlıyoruz. Dünya ile baş etmenin tek şekli iktisaden güçlü olmaktır." ifadelerini kullandı.(Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, türkiye, devam

14 Şub 2024 - 17:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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