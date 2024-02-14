Dr. Tahsin Biner'den Alanya'da Sevgililer Günü sürprizi

Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Alanya'nın çeşitli bölgelerinde karanfil dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe, partinin teşkilat üyeleri ve kadın kolları başkanı da katıldı. Biner, sevgi ve dayanışma ruhunu vurgulayarak, Alanya halkına özel günlerinde jest yapmanın önemine değindi. Zafer Partisi'nin bu anlamlı etkinliği, Alanya'da olumlu tepkilerle karşılandı.