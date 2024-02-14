Dr. Tahsin Biner'den Alanya'da Sevgililer Günü sürprizi

Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Alanya'nın çeşitli bölgelerinde karanfil dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe, partinin teşkilat üyeleri ve kadın kolları başkanı da katıldı. Biner, sevgi ve dayanışma ruhunu vurgulayarak, Alanya halkına özel günlerinde jest yapmanın önemine değindi. Zafer Partisi'nin bu anlamlı etkinliği, Alanya'da olumlu tepkilerle karşılandı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.