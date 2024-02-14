14 Şub 2024 - 16:44- Gündem G:

Dr. Tahsin Biner'den Alanya'da Sevgililer Günü sürprizi

ABONE OL Google News Sayfamız

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle karanfil dağıtan Zafer Partisi Alanya Belediye Bakan Adayı Dr. Tahsin Biner, sevgi ve dayanışma ruhunu vurguladı

Dr. Tahsin Biner'den Alanya'da Sevgililer Günü sürprizi mask
Dr. Tahsin Biner'den Alanya'da Sevgililer Günü sürprizi
Dr. Tahsin Biner'den Alanya'da Sevgililer Günü sürprizi
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Alanya'nın çeşitli bölgelerinde karanfil dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe, partinin teşkilat üyeleri ve kadın kolları başkanı da katıldı. Biner, sevgi ve dayanışma ruhunu vurgulayarak, Alanya halkına özel günlerinde jest yapmanın önemine değindi. Zafer Partisi'nin bu anlamlı etkinliği, Alanya'da olumlu tepkilerle karşılandı. 

# Alanya, başkan, Tahsin Biner, aday, Belediye, alanya'da, günü, Kadın

14 Şub 2024 - 16:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Antalya'yı yerle bir etti: Alanya'ya geliyor! Tedbirinizi alın mask
Antalya'yı yerle bir etti: Alanya'ya geliyor! Tedbirinizi alın
Hatay'a şehit ateşi düştü mask
Hatay'a şehit ateşi düştü
ALGC’den önemli işbirliği mask
ALGC’den önemli işbirliği
MSB acı haberi duyurdu: Sözleşmeli Adem Kel şehit oldu mask
MSB acı haberi duyurdu: Sözleşmeli Adem Kel şehit oldu
Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı
Hafriyat kamyonu alev alev yandı mask
Hafriyat kamyonu alev alev yandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber