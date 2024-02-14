Antalya'da metruk evde ölü bulundu

Sokakta yaşayan Yaşar Bahar'dan haber alamayan arkadaşları gittikleri metruk evde, onu yerde yatarken buldu. Bahar'dan tepki alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yaşar Bahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

2 GÜN ÖNCE TEDAVİYİ REDDETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yaşar Bahar'ın 2 gün önce, bölgede yaşayanların ihbarıyla, kendisi için gelen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmediği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor

Kaynak: DHA