Özçelik’ten Alanya'da muhtarlara eşit hizmet sözü

Saha çalışmaları ile eş zamanlı olarak salon toplantılarına da devam eden CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Alanya’nın mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Oba Mahallesi’ndeki Olive Garden Restoran’da düzenlenen kahvaltılı toplantıya CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, muhtarlar ve partililer katıldı. Kahvaltının ardından başlayan toplantının açılışında konuşan İlçe Başkanı Kandemir, “Alanya’yı mevcut adaylara mahkûm etmedik. Adam gibi bir adamla seçim yarışına girdik ve kazanacağız. Sosyal belediyecilik, önceliğimiz olacak” dedi. Dernek Başkanı Yüksel ise görüş ve önerilerini paylaşabilecekleri toplantı düzenlenmesi nedeni ile teşekkür etti.

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Konuşmasına muhtarlık biriminin demokrasideki yeri ve yerel yönetimler için önemine değinerek başlayan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Özçelik, “Sizler, Belediyenin eli ayağı olacaksınız. Göreve geldiğimizde 2 ayda bir kez muhtarlarla toplantı yapacağız. Sorunları listeleyip, kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Belediyeyi, hak, hukuk, adalet ve şeffaf bir sistemle yöneteceğiz. Bunlar olmazsa sıkıntılar büyüyerek artar. Yaptığımız ziyaretlerde çekilen videoların hiçbir tanesi kurgu değildir. Vatandaşlarımız tarafından samimi bir ilgiyle karşılanıyoruz. Belediye Başkanı olduğumda görev süremin sonuna kadar yine aynı Osman Tarık Özçelik olacağım. Kapımız hep açık olacak.” dedi.

MUHTARLIK OFİSLERİ YAPILACAK

Bazı muhtarların ofislerinin olmadığını, bu durumun eksikliğinin yaşandığını kaydeden Özçelik, “Tüm muhtarların mutlaka bir ofisinin olması gerekiyor. Halkımızın kolay erişim sağlaması ve hizmetin aksamaması için muhtarlarımıza mutlaka çalışma ofisleri yapacağız” dedi. Lansman Toplantısı öncesinde projeler hakkında bazı tüyolar aktaran Özçelik, CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde muhtarlıklar ile işbirliği halinde ihtiyaç sahibi kişilerle geniş kapsamlı sosyal kart hizmeti vereceklerini söyledi. Özçelik, “Hiç kimsenin onurunu zedelemeden, ismini afişe etmeden sosyal kartla alış veriş imkanı sunacağız. Hedefim belediye başkanlığı görevim bittiğinde sizlere, çocuklarınıza ve torunlarınıza değerli bir Alanya bırakmaktır. Bunun için geliyoruz. Kalbimdekileri sizlere anlattım. Osman Tarık Özçelik, bundan önce neyse, bundan sonra da öyle olacak. Üst makamlardan, “kamusal alanlardaki resim ve afişlerinizi kaldırın” şeklinde talimat geldi. Biz de bu kurala uyduk ve afişlerimiz topladık. Ama bugün meydanlar, gelen talimata uymayan resim ve afişlerle dolu. Varsın onlar kaldırmasın. Biz hukuka güveniyoruz. Hukuksuz olarak astıkları üç beş resimle, afişle Özçelik’i, Belediye Başkanı olmaktan alıkoyamayacaklar” dedi.

Özçelik, Antalya’da yaşanan sel felaketi ve Erzincan’ın İliç İlçesinde meydana gelen maden göçüğüyle ilgili duyduğu üzüntülerini sözlerine ekledi.