Düden Şelalesi'nin kirliliği azaldı

Meteoroloji'nin 'turuncu kod'la uyardığı Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. 2 bin 500 ev ve iş yerinde su baskını ihbarı yapılan kentte, etkisi hafifleyen yağış sürüyor. Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yaşanan su baskınları sonrası sulama kanallarındaki su seviyesi arttı.
ÇAMURA BULANDI
Çamura dönen su, Düden Şelalesi'nin 9 koluna doldu. Dünkü yağışlarla debisi artan su, Lara bölgesinde falezlerden dökülen Düden Şelalesi'ni çamura buladı.
AZALSA DA KİRLİLİK SÜRÜYOR
Düden Şelalesi'nin kirliliği, bugün biraz azalsa da halen kirli akıyor. Debisi arttığı için daha gür çağlayan şelalenin görüntüsü turistlerin de ilgisini çekti. Turistler, fotoğraf ve video çekimi yaptı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.