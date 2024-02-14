Düden Şelalesi'nin kirliliği azaldı

Meteoroloji'nin 'turuncu kod'la uyardığı Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. 2 bin 500 ev ve iş yerinde su baskını ihbarı yapılan kentte, etkisi hafifleyen yağış sürüyor. Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yaşanan su baskınları sonrası sulama kanallarındaki su seviyesi arttı.

ÇAMURA BULANDI

Çamura dönen su, Düden Şelalesi'nin 9 koluna doldu. Dünkü yağışlarla debisi artan su, Lara bölgesinde falezlerden dökülen Düden Şelalesi'ni çamura buladı.

AZALSA DA KİRLİLİK SÜRÜYOR

Düden Şelalesi'nin kirliliği, bugün biraz azalsa da halen kirli akıyor. Debisi arttığı için daha gür çağlayan şelalenin görüntüsü turistlerin de ilgisini çekti. Turistler, fotoğraf ve video çekimi yaptı.