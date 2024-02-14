Bu fiyata bu araba: Dolunun da dolusu en lüks paket

Uzun zamandır fahiş fiyatlarda seyreden sıfır ve ikinci el otomobil piyasasının ateşi düşerken, Hyundai'den yılın kampanya haberi geldi. Hyundai, elektrikli otomobil piyasasında büyük bir çıkış yaparak IONIQ 6 modelinde önemli bir indirime gitti. Artık sadece 1 milyon 300 bin TL’ye bu lüks otomobile sahip olabilirsiniz.

429 KM MENZİLİ VAR

Hyundai’nin IONIQ 6 modeli, %10’luk ÖTV dilimine giren 429 km menzilli 111 kW’lık motora (4×2) sahip Advance versiyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Vergi indirimiyle birlikte fiyatı 1 milyon 660 bin TL’ye düşen bu otomobil, kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

1.3 MİLYON TL'YE ÇIKIYOR

Ancak dikkat çeken bir nokta var: Aynı modelin daha güçlü versiyonu, %60’lık ÖTV dilimi nedeniyle oldukça yüksek bir fiyata sahip. 519 km menzilli ve 239 kW’lık motor gücüne (4×4) sahip bu seçenek, 2 milyon 980 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip. Vergisiz fiyatları arasında sadece 295 bin TL fark olmasına rağmen, ÖTV sisteminin ek yükü, fiyat farkını 1.3 milyon TL’ye çıkarıyor.

GELECEĞİN ARAÇLARINDAN

Hyundai’nin IONIQ 6 modeli, performansı ve menziliyle olduğu kadar zarif tasarımı ve yüksek teknoloji donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Elektrikli araçların gelecekteki popülerliğine işaret eden bu model, çevreci otomobil kullanıcıları için cazip bir seçenek sunuyor.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ VAR

ÖTV indiriminin getirdiği bu büyük fiyat farkı, elektrikli araçlara olan ilgiyi artırabilir. Hyundai’nin IONIQ 6 modeli, B-SUV sınıfı bir aracın fiyatına, D Sedan sınıfında üstün özellikler sunarak otomobil piyasasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Otomobil tutkunları, Hyundai’nin bu çarpıcı modeliyle çevreci bir yaklaşımı benimseyip aynı zamanda ileri teknolojinin keyfini çıkarabilirler. Bu gelişme, Türkiye’deki elektrikli araç pazarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.