Meltem Cumbul'a sosyal medyada hakaret etmişti; cezası belli oldu

Başarılı oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kayseri'de yaşayan Muammer Y., söz konusu videonun altına iddiaya göre hakaret içerikli yorum yapıp, küfretti. Şikayet üzerine Muammer Y. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

1740 TL PARA CEZASI

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Muammer Y. hazır bulundu. Söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu söyleyen Muammer Y., "Hesap bana ait ama kullanmıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme hakimi, sanık Muammer Y.'yi, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 87 gün karşılığı 1740 TL cezaya çarptırıp, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA