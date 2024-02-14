Meltem Cumbul'a sosyal medyada hakaret etmişti; cezası belli oldu

Başarılı oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kayseri'de yaşayan Muammer Y., söz konusu videonun altına iddiaya göre hakaret içerikli yorum yapıp, küfretti. Şikayet üzerine Muammer Y. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
1740 TL PARA CEZASI
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Muammer Y. hazır bulundu. Söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu söyleyen Muammer Y., "Hesap bana ait ama kullanmıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme hakimi, sanık Muammer Y.'yi, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 87 gün karşılığı 1740 TL cezaya çarptırıp, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.