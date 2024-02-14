Alanya'da bulunan bu köpeğin sahibi aranıyor

ALANYA’NIN Saray Mahallesi Oral Sokak’ta restoran işleten bir vatandaş, günler önce sokakta kaybolduğunu düşündüğü köpeğin sahibini arıyor. Köpeğe restoranda baktıklarını belirten esnaf, “Köpeği günler önce sokakta bulduk. Kaybolduğunu düşündüğümüz için günlerdir bakıyoruz. Fakat sahibine ulaşamadık. Eğer köpeğini kaybeden vatandaşlar varsa bizlere ulaşabilirler”dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.