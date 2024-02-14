- Yaşam

Alanya'da bulunan bu köpeğin sahibi aranıyor

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Alanya'da kaybolduğu düşünülen köpeği bulan esnaf, köpeğin sahibini her yerde arıyor

Alanya'da bulunan bu köpeğin sahibi aranıyor
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ALANYA’NIN Saray Mahallesi Oral Sokak’ta restoran işleten bir vatandaş, günler önce sokakta kaybolduğunu düşündüğü köpeğin sahibini arıyor. Köpeğe restoranda baktıklarını belirten esnaf, “Köpeği günler önce sokakta bulduk. Kaybolduğunu düşündüğümüz için günlerdir bakıyoruz. Fakat sahibine ulaşamadık. Eğer köpeğini kaybeden vatandaşlar varsa bizlere ulaşabilirler”dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Restoran

14 Şub 2024 - 16:00 - Yaşam

Mahreç  Ramazan Özdemir

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