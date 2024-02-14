Facia sonrasında bekleyiş sürüyor

Kayıp 9 işçiden biri olan ve madende 8 yıldır çalışan Uğur Yıldız’ın (25) kayınpederi Hüsnü Çılgın, “İki gündür buradayız. Herhangi bir yetkili ile görüşemedik. Çalışmalar hakkında bilgimiz yok. Damadım burada. 24 saattir haber alamadık. Olay olduktan sonra aradık ulaşamadık. Burada sabahladık. Şu anda beklemedeyiz" dedi.
SAĞANAK YAĞIŞ ÇALIŞMALARI ZORLUYOR
Diğer yandan Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından etkili olan sağanak sürüyor. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin yağış nedeniyle zorluk yaşadığı öğrenildi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.