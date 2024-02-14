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Facia sonrasında bekleyiş sürüyor

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Erzincan'da altın madeni sahasında toprak altında kalan 9 işçinin yakınları, maden ocağının olduğu bölgeye gelmeye devam ediyor. Acılı ailelerinin umutla bekleyişi sürüyor.

Facia sonrasında bekleyiş sürüyor mask
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Kayıp 9 işçiden biri olan ve madende 8 yıldır çalışan Uğur Yıldız’ın (25) kayınpederi Hüsnü Çılgın, “İki gündür buradayız. Herhangi bir yetkili ile görüşemedik. Çalışmalar hakkında bilgimiz yok. Damadım burada. 24 saattir haber alamadık. Olay olduktan sonra aradık ulaşamadık. Burada sabahladık. Şu anda beklemedeyiz" dedi.

SAĞANAK YAĞIŞ ÇALIŞMALARI ZORLUYOR

Diğer yandan Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından etkili olan sağanak sürüyor. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin yağış nedeniyle zorluk yaşadığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA

# sonra, meteoroloji, Kurtarma, sağanak

14 Şub 2024 - 15:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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