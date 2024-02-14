Ayçiçek yağında dev indirim! Almadan geçen pişman olur! En ucuz ayçiçek yağı

Döviz kurlarındaki artışlar ve ham madde maliyetlerindeki yükselişler, ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Ocak ayında en çok zam alan ürün olan ayçiçek yağı, marketlerin düzenlediği kampanyalarla biraz olsun hafifletilmeye çalışılıyor. Ancak uzmanlar, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor ve tüketicileri stok yapmaya çağırıyor.

Son aylarda döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte artan ayçiçek yağı fiyatları, marketlerin indirim kampanyalarıyla geçici olarak düşürülebiliyor. Ancak tüketiciler, uygun fiyatlı ayçiçek yağı bulabilmek için market kataloglarını incelemekten geri durmuyor. Ocak ayında 44 TL’lik bir zamla ayçiçek yağı fiyatları 219 TL’ye kadar yükselerek aylık zam şampiyonu oldu. 2023 yılının son aylarında ise fiyatlar hızla artış göstererek yeni yıl ile birlikte tüketicileri endişelendiriyor.