14 Şub 2024 - 15:38- Ekonomi G:

Ayçiçek yağında dev indirim! Almadan geçen pişman olur! En ucuz ayçiçek yağı

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Son yıllarda artan enflasyonun etkisiyle ayçiçek yağı fiyatları katlanarak yükselmeye devam ediyor. Yemeklerin vazgeçilmezi olan bu ürün, son 2 yılda gıda sektöründeki en büyük zamlardan birini yaşadı. En ucuz ayçiçek yağı fiyatları 220 TL bandına dayanırken, en ekonomik zeytinyağı bile 320 TL’den satışa sunuluyor. Artan fiyatlar ve yeni zam duyuruları, tüketicilerde ciddi endişe yaratıyor.

Ayçiçek yağında dev indirim! Almadan geçen pişman olur! En ucuz ayçiçek yağı mask
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Döviz kurlarındaki artışlar ve ham madde maliyetlerindeki yükselişler, ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Ocak ayında en çok zam alan ürün olan ayçiçek yağı, marketlerin düzenlediği kampanyalarla biraz olsun hafifletilmeye çalışılıyor. Ancak uzmanlar, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor ve tüketicileri stok yapmaya çağırıyor.

Son aylarda döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte artan ayçiçek yağı fiyatları, marketlerin indirim kampanyalarıyla geçici olarak düşürülebiliyor. Ancak tüketiciler, uygun fiyatlı ayçiçek yağı bulabilmek için market kataloglarını incelemekten geri durmuyor. Ocak ayında 44 TL’lik bir zamla ayçiçek yağı fiyatları 219 TL’ye kadar yükselerek aylık zam şampiyonu oldu. 2023 yılının son aylarında ise fiyatlar hızla artış göstererek yeni yıl ile birlikte tüketicileri endişelendiriyor.

# Son, Ocak, Market

14 Şub 2024 - 15:38 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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