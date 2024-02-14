Asgari ücretli, işçi ve emekliye ek zam müjdesi Bakan Işıkhan'dan son dakika hamlesi

Milyonlarca asgari ücretli ve emekliye müjde gibi haber geldi. Yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlarda ek iyileştirmeye gidiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın öncülüğünde devam eden toplantılarda sona geliniyor.

ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MÜJDE

Son aylarda ülkemizin çalışma hayatına yönelik alınan önemli kararlar ve yapılan düzenlemeler gündemdeki yerini koruyor. Aralık ayında gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonları toplantıları, bu sürecin başlangıcını oluştururken, ardından bir dizi düzenleme hayata geçirildi.

MAAŞLARA EK İYİLEŞTİRME GELİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararının ardından kamu çalışanları ve emekliler için maaşlarda ek iyileştirmeler gündeme geldi. Aralık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, memurların ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayı için alacakları artışlar için süreç başlatıldı.

REFAH PAYI DETAYI

6 aylık enflasyon oranlarına göre memurlar ve memur emeklileri için Ocak ayı artışları belirlendi. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de refah payı verilmesine karar vererek, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış sağlandı.

EMEKLİLERİN TABAN MAAŞLARINDA İYİLEŞTİRME

Yapılan düzenlemeler kapsamında taban maaşlar da gözden geçirildi. TBMM’ye hızla sunulan yasal düzenleme ile birlikte, taban maaşlarda önemli bir artış yaşandı ve emeklilerin maaşlarında belirgin bir iyileştirme sağlandı.

EMEKLİLERE VERİLEN İKRAMİYELERDE YENİ GELİŞME

Emekliler için yapılan iyileştirmeler arasında ikramiyelerin artırılması da yer alıyor. Bunun yanı sıra, 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev kadınlarına sosyal güvence ve prim desteği ile küçük esnaf için Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi gibi düzenlemeler de gündemde.

İŞÇİLERE EK PROTOKOL MÜJDESİ

Kamu işçilerini de ilgilendiren önemli bir gelişme olarak, işçilere yönelik ek protokol imzalandı. Bu protokolle, kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin maaşlarında iyileştirmeler yapıldı ve mali hakları güçlendirildi.

GELECEKTE YAPILACAK EK DÜZENLEMELER

Toplantıda ele alınan konular arasında 1. dereceye ulaşmış memurların 3.600 ek göstergeye kavuşturulması ve memur emeklileri için yapılacak iyileştirmeler de bulunuyor. Kamu çalışanlarının ve emeklilerin haklarını korumak ve iyileştirmek adına atılacak adımlar, gelecek süreçte merakla bekleniyor.