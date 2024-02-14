Şubat 2024 zamlı yardım ödemeleri yattı: İşte zamlı yardım ödemesi sorgulama ekranı

2024 Şubat ayına yaklaşırken, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı alan hak sahipleri, ödemelerini sorgulama ekranlarına yoğun ilgi gösteriyor. SED yardımı ödemelerinin hangi illere yapılacağına dair bilgilerin paylaşılması ve hesaplara aktarılma tarihleri ise merak ediliyor. Bu konuda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek duyurular büyük bir önem taşıyor.

SED Yardımı Yattı mı, Ne Zaman Yatacak?

SED yardımı her ay belirli tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına geçiyor. Şubat ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak SED ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde okuyucularımızı haberdar edeceğiz.

Yeni ve Zamlı SED Ödemesi Ne Kadar Oldu?

SED yardımında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3.571 TL’den 5.330 TL’ye yükseltildi. Ayrıca, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 5.705 TL’den 8.895 TL’ye çıktı.

Zamlı Tutarlar Şubat Ayında Hesaplara Geçecek

Yapılan yeni düzenleme sonrasında Şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

SED Yardımı Sorgulama

Ödemelerin yatıp yatmadığı e- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile kolayca öğrenilebiliyor. SED Yardımı Sorgulama Ekranı için linke tıklayabilirsiniz.