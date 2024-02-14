Antalya ve Alanya'da miras yolu ile tapu sahibi olanlara müjde

Türkiye'de milyonlarca tapu sahibinin arazilerini yeterince değerlendiremediğini düşünen yetkililerden bu arazileri ekonomiye katmak için adım geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı projeye göre, bu araziler, dijital kiralama yöntemiyle kiralanarak üretime kazandırılacak.

ANTAYA VE ALANYALI TAPU SAHİPLERİ YAŞADI

Miras yoluyla elde edilen ve 2 yıldan fazla boş kalan tarla, toprak ve bağlar dijital platformlar üzerinden kiralanacak. İlk aşamada Antalya ve Alanya'da en yakın yerleşim yerinden başlayarak tarla, bağ ve bahçeler tek tek tespit edilecek.

DİJİTAL ORTAMDA KİRALANACAK

Kiralama işlemleri dijital ortamda gerçekleştirilecek ve elde edilen gelirler ilgili kişilerin banka hesaplarına aktarılacak. Atıl arazi sorununun çözümüne katkıda bulunacak. Toprak sahiplerine ek gelir kapısı açacak. Tarım sektörünü güçlendirecek. Yerel ekonomilere canlılık getirecek. Ülke kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Uzmanlar, bu uygulamanın tarım sektörünü canlandıracağı ve yerel ekonomilere katkı sağlayacağı konusunda hemfikir. Bu sayede ülke kaynakları daha verimli bir şekilde kullanılmış olacak ve vatandaşlar da bundan faydalanacak. Bu proje, atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması ve tarımsal üretimin artırılması açısından büyük önem taşımakta.

SEKTÖR AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Ayrıca, proje kapsamında toprak sahiplerine ek gelir imkanı sunulması da projenin önemini artırmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın atıl tarım arazilerini değerlendirmek için hayata geçirdiği dijital kiralama projesi, tarım sektörünün gelişmesi ve yerel ekonomilerin canlanması açısından önemli bir adım.