Market raflarında yeni dönem başlıyor! Karara uymayanlara ceza yağacak

Gıda sektöründe tüketicileri yanıltıcı etiketlemelere karşı yeni tedbirler alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gıda ürünlerinin etiketlerinde kullanılan ifadelerin standart hale getirileceği ve yanıltıcı ifadelerin yasaklanacağı belirtildi. Bu çerçevede, özellikle "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi ifadelerin artık kullanılamayacağı vurgulandı.

FOTOĞRAFLAR VEYA HARF BÜYÜKLÜKLERİ DİKKATE ALINACAK

Özellikle tereyağı gibi ürünlerde, margarin gibi farklı ürünlerin tüketiciyi yanıltacak ifadelerle etiketlenmesinin önüne geçileceği bildirildi. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Mücahit Taha Özkaya, bu tedbirlerin tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapmasını sağlayacağını belirtti. Özkaya, özellikle fotoğrafların veya harf büyüklüklerinin etiketlerde uygun olmadığını ve bu unsurların da dikkate alınacağını açıkladı.

TRT Haber'den Yasemin Asan'ın haberine göre; Özkaya, "Aslında koruyucu bir unsurdur. Satılan ürünler evet tereyağı diye aldığı margarin veya salça diye aldığı domates sosu gibi ürünler aslında gıda güvenliği açısından bir sakıncası olan ürünler değil ama tüketiciyi yanıltıcı olaylar vardır. Tenekenin üzerine zeytin resmini koyup ayçiçek yağı satanlar gibi. Bitkisel karışımlı yağ satanlar gibi. Böylelikle tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi sağlayacak" dedi.

AMAÇ DOĞRU VE GÜVENLİ BİLGİLENDİRME

Gıda etiketlemesinde standardizasyonun sağlanmasıyla birlikte, karara uymayan markalara cezai işlemler uygulanacağı kaydedildi. Gıda ürünlerindeki etiketleme standartlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ve uygulamaya geçiş takviminin belirlenmesi bekleniyor. Bu adımın tüketicilerin güvenli ve doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.