Tabelalar bir kez daha değişiyor! Motorinin ardından benzine de dev zam yolda

14 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak güncellenmesine neden oluyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1,79 lira zam yapılması beklenirken, motorinin litre fiyatına yapılan 2,56 lira zamla birlikte motorin fiyatları tarihi bir rekor kırdı.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının hesaplanma metodolojisi, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'nın belirlenmesi ile başlıyor. Bu fiyata ÖTV, EPDK payı eklenerek KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru esas alınarak hesaplanıyor. Belirli bir fiyat değişim farkı dikkate alınarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor.
Bu zam haberleri, vatandaşların ve özellikle sürücülerin bütçelerinde önemli bir yer tutan akaryakıt giderlerini daha da artırıyor. Brent petrol fiyatlarının ve döviz kurlarının gelecekteki seyrine bağlı olarak benzin ve motorin fiyatlarında daha fazla değişiklik yaşanması muhtemel görünüyor.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.