- Ekonomi

Tabelalar bir kez daha değişiyor! Motorinin ardından benzine de dev zam yolda

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 14 Şubat 2024 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam bekleniyor.

Tabelalar bir kez daha değişiyor! Motorinin ardından benzine de dev zam yolda mask
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14 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak güncellenmesine neden oluyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1,79 lira zam yapılması beklenirken, motorinin litre fiyatına yapılan 2,56 lira zamla birlikte motorin fiyatları tarihi bir rekor kırdı.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının hesaplanma metodolojisi, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'nın belirlenmesi ile başlıyor. Bu fiyata ÖTV, EPDK payı eklenerek KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru esas alınarak hesaplanıyor. Belirli bir fiyat değişim farkı dikkate alınarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor.

Bu zam haberleri, vatandaşların ve özellikle sürücülerin bütçelerinde önemli bir yer tutan akaryakıt giderlerini daha da artırıyor. Brent petrol fiyatlarının ve döviz kurlarının gelecekteki seyrine bağlı olarak benzin ve motorin fiyatlarında daha fazla değişiklik yaşanması muhtemel görünüyor.

Kaynak: Karar

# türkiye, petrol, Yer, fiyat, tavan

14 Şub 2024 - 09:11 - Ekonomi

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