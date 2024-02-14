14 Şub 2024 - 06:17- Ekonomi G:

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu... Antalya ve İstanbul damga vurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

pazar araştırma şirketi euromonitor ınternational, 2023 yılı için dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehrini açıkladı. antalya ve istanbul listeye damga vurdu

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu... Antalya ve İstanbul damga vurdu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Pandeminin sona ermesiyle beraber turizm sektörü yeniden canlandı ve insanlar merak ettikleri şehirlere seyahat etmeye başladı. Yeni bir araştırma da 2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehrini sıraladı.

Listenin başında ise İstanbul yer alırken Antalya 4. sırada yer aldı. 2023 yılında 20 milyondan fazla insan İstanbul'a giderek şehri, listenin en tepesine yerleştirdi. Antalya ise 16.5 milyon kişiyi ağırladı.

Raporun bulgularına göre, uluslararası seyahat 2023'te güçlü bir toparlanma göstermeye devam etti; seyahat sayısında yüzde 38'lik bir büyüme yaşandı ve yıl sonuna kadar 1,3 milyara ulaşması bekleniyor. İstanbul, 2023'te uluslararası varış sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 büyümeyle listenin başında yer alıyor

İşte listedeki ilk 10 şehir

1. İstanbul: 20.2M

2.Londra: 18,8 milyon

3. Dubai: 16.8M

4. Antalya: 16.5M

5.Paris: 15,5 milyon

6.Hong Kong: 14,7 milyon

7.Bangkok: 12.2M

8. New York: 11,7 milyon

9.Cancún: 10.8M

10. Mekke: 10,8 milyon

# yüzde, Yer, devam, Antalya

14 Şub 2024 - 06:17 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şimdiden faturalara yansıyacak: Kallavi zam yolda... mask
Şimdiden faturalara yansıyacak: Kallavi zam yolda...
Dolarda hesaplar tepetaklak olacak: Yatırımcılar perişan halde! Rakamı duyan kulaklarına inanamadı... mask
Dolarda hesaplar tepetaklak olacak: Yatırımcılar perişan halde! Rakamı duyan kulaklarına inanamadı...
Akaryakıt zamlarına vatandaş isyan etti: "Takip edemiyoruz" mask
Akaryakıt zamlarına vatandaş isyan etti: "Takip edemiyoruz"
Kredi kartı kullananlar dikkat: Yeni düzenleme yolda! Başınız derde girebilir... mask
Kredi kartı kullananlar dikkat: Yeni düzenleme yolda! Başınız derde girebilir...
Ev sahibı olan herkes yandı: Kiracılar aranıyor... mask
Ev sahibı olan herkes yandı: Kiracılar aranıyor...
Geri sayım başladı: Herkes hazır olsun! Altında kıyamet kopacak... O grup tehlike altında mask
Geri sayım başladı: Herkes hazır olsun! Altında kıyamet kopacak... O grup tehlike altında
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber