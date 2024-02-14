Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu... Antalya ve İstanbul damga vurdu

Pandeminin sona ermesiyle beraber turizm sektörü yeniden canlandı ve insanlar merak ettikleri şehirlere seyahat etmeye başladı. Yeni bir araştırma da 2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehrini sıraladı.

Listenin başında ise İstanbul yer alırken Antalya 4. sırada yer aldı. 2023 yılında 20 milyondan fazla insan İstanbul'a giderek şehri, listenin en tepesine yerleştirdi. Antalya ise 16.5 milyon kişiyi ağırladı.

Raporun bulgularına göre, uluslararası seyahat 2023'te güçlü bir toparlanma göstermeye devam etti; seyahat sayısında yüzde 38'lik bir büyüme yaşandı ve yıl sonuna kadar 1,3 milyara ulaşması bekleniyor. İstanbul, 2023'te uluslararası varış sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 büyümeyle listenin başında yer alıyor

İşte listedeki ilk 10 şehir

1. İstanbul: 20.2M

2.Londra: 18,8 milyon

3. Dubai: 16.8M

4. Antalya: 16.5M

5.Paris: 15,5 milyon

6.Hong Kong: 14,7 milyon

7.Bangkok: 12.2M

8. New York: 11,7 milyon

9.Cancún: 10.8M

10. Mekke: 10,8 milyon