- Asayiş

Polisten kaçarak dereye atlayan şüpheli 4 saat sonra çıkarılabildi 

ABONE OL Google News Sayfamız

ESENYURT'ta polis ekiplerinin denetim yaptığını gören bir kişi kaçmaya başladı. Polislerin peşinden koştuğunu gören ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli dereye atladı. Dereden çıkmayan şüpheli ekiplere zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından dereden çıkarılan şüpheli önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü.

Polisten kaçarak dereye atlayan şüpheli 4 saat sonra çıkarılabildi  mask
Polisten kaçarak dereye atlayan şüpheli 4 saat sonra çıkarılabildi 
Polisten kaçarak dereye atlayan şüpheli 4 saat sonra çıkarılabildi 
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi, Dereyolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre denetim yapan polis ekiplerini gören yabancı uyruklu bir kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli dereye atlayarak kaçmaya çalıştı. Vatandaşların merdiven uzatarak yaptığı kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından dereden çıkarılan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan şüpheli ambulansa hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanede yapılan işlemlerin ardından polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Yaşananları anlatan mahalle sakini Berat Sıvacı, "Yabancı uyruklu vatandaş polislerden kaçmak için dereye atladı. Saat 16.00 gibi atladı, saat 20.00 civarında arkadaşı yakalayıp götürdüler. Polisi aradık daha sonrasında itfaiye 'de geldi, ambulansla birlikte. 4-5 süren çalışma sonrasında arkadaşı alıp götürdüler" dedi.

# Saat, sevk, sağlık, Kurtarma, Polis, kişi

14 Şub 2024 - 03:00 DHA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

18 yaşındaki İdan, başından vurulmuş halde bulundu mask
18 yaşındaki İdan, başından vurulmuş halde bulundu
Sivil polislere çalıntı telefon satmaya çalışırken yakalandı mask
Sivil polislere çalıntı telefon satmaya çalışırken yakalandı
Polisten kaçarak dereye atlayan şüpheli 4 saat sonra çıkarılabildi  mask
Polisten kaçarak dereye atlayan şüpheli 4 saat sonra çıkarılabildi 
14 araç trafikten men edildi mask
14 araç trafikten men edildi
Feci kaza! Asansör ile duvar arasına sıkıştı mask
Feci kaza! Asansör ile duvar arasına sıkıştı
Çocukların kavgası kanlı bitti; arkadaşını öldürdü mask
Çocukların kavgası kanlı bitti; arkadaşını öldürdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber