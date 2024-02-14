Sivil polislere çalıntı telefon satmaya çalışırken yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 10 Şubat Cumartesi günü, Çankaya semtinde bulunan bit pazarına gelen bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Polis ekipleri, şüpheli M.S.'yi takibe aldı. Bu sırada M.S., alıcı olabileceğini düşünürek sivil polisin yanına geldi ve elindeki telefonu satmak istedi. M.S.'nin, satmaya çalıştığı telefonun Bornova'da bulunan bir internet kafeden çaldığı belirlendi. Polis ekiplerince suçüstü yakalanan M.S., gözaltına alındı.