- Asayiş

Sivil polislere çalıntı telefon satmaya çalışırken yakalandı

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İZMİR'in Konak ilçesinde, internet kafeden çaldığı cep telefonunu, sivil polislere satmaya çalışan M.S., suçüstü yakalandı.

Sivil polislere çalıntı telefon satmaya çalışırken yakalandı mask
Sivil polislere çalıntı telefon satmaya çalışırken yakalandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 10 Şubat Cumartesi günü, Çankaya semtinde bulunan bit pazarına gelen bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Polis ekipleri, şüpheli M.S.'yi takibe aldı. Bu sırada M.S., alıcı olabileceğini düşünürek sivil polisin yanına geldi ve elindeki telefonu satmak istedi. M.S.'nin, satmaya çalıştığı telefonun Bornova'da bulunan bir internet kafeden çaldığı belirlendi. Polis ekiplerince suçüstü yakalanan M.S., gözaltına alındı.

# Gelen, günü, Polis, internet

14 Şub 2024 - 03:00 DHA İzmir- Asayiş

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