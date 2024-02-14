- Ekonomi

Şimdiden faturalara yansıyacak: Kallavi zam yolda...

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Doğal gaz indiriminin biteceği tarih yaklaşırken kara kara düşünen vatandaşın faturasına ek ödeme yansıtılacak. Bu da yetmiyor gibi doğal gaz faturaları bir de zam görecek.

Şimdiden faturalara yansıyacak: Kallavi zam yolda... mask
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde doğal gaz faturalarının mutfak ve banyoda kullanılan 25 metreküplük kısmına indirim yapılmıştı. Bu indirim yaklaşık 150 TL'ye denk geliyordu. Ancak bu doğal gaz indirimi Nisa ayı itibari ile bitiyor.

VATANDAŞA İKİ KÖTÜ HABER

Doğal gaz indiriminin Nisan ayı ile birlikte bitmesi ile doğal gaz faturalarınıza ek ücret eklenecek. Ancak bu ek ücret 10 TL- 20 TL gibi bir rakam olmayacak. Ek ücretler cep yakacak.

12 ay boyunca doğal gaz kullanımınızın 25 metreküplük kısmını ücretsiz kullanmıştınız. Yeni doğal gaz faturalarınız bu 25 metreküplük kısımdan doğan yaklaşık 150 TL eklenmiş olarak gelecek.

YİNE SEÇİM, YİNE SEÇİM SONRASI ZAMLARI

31 Mart Yerel Seçimleri de tam da doğal gaz indirimlerinin biteceği tarihe denk geliyor. Seçimden sonra ise birçok vergi ile birlikte yapılacak zamların başında doğal gaz zammı geliyor.

Doğal gaza yapılacak zammın işaretini de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk yaptığı toplantıda çoktan verdi bile. Kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Fatih Karahan önümüzdeki günlerde elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Mart, sonra, fatih, merkez, Elektrik

14 Şub 2024 - 02:46 - Ekonomi

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